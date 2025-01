Konzerte in den USA: Sting verschiebt Auftritte wegen Krankheit

1 Der 73-jährige Rockmusiker Sting sagte seine Teilnahme bei der Show der Bass Magazine Awards an diesem Donnerstag im kalifornischen Santa Ana ab. (Archivbild) Foto: imago images/Andia/Syspeo.c/Alpaca/Andia.fr via www.imago-images.de

Schon an diesem Donnerstag sollte Rockstar Sting auf der Bühne stehen. Nur daraus wird erst einmal nichts - der 73-Jährige muss krankheitsbedingt Auftritte absagen.











Wegen einer nicht näher erläuterten Krankheit muss Rock-Superstar Sting zwei seiner Januar-Konzerte in den USA verschieben. Der 73-Jährige tritt zudem nicht bei der Show der Bass Magazine Awards an diesem Donnerstag im kalifornischen Santa Ana auf, wie auf der Instagram-Seite des Sängers bekanntgegeben wurde. Die US-Konzerte in Phoenix am 24. Januar sowie zwei Tage später in Wheatland wurden auf den 1. Juni und 28. Mai verschoben.