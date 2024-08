Konzerte in Aspach: Andreas Gabalier und Andrea Berg kündigen Auftritte an

Schlagersängerin Andrea Berg hat wegen der großen Nachfrage einen Zusatztermin zu ihrem Album-Release bekannt gegeben. Im Jahr 2025 soll auch „Volks-Rock-N-Roller“ Andreas Gabalier in Aspach ein Konzert geben.

Die Schlagersängerin Andrea Berg stellt am 31. Oktober im „Bergwerk“, einer Eventlocation des Hotels Sonnenhof in Aspach, ihr neuestes Album vor. Die nach ihr benannte Platte ist ihr erstes Studioalbum innerhalb von fünf Jahren. Der Andrang der Fans ist offenbar sehr groß: Das Konzert ist bereits seit einiger Zeit restlos ausverkauft.

Aus diesem Grund hat das Management der Sängerin nun bekannt gegeben, dass es am 2. November eine Zusatzshow geben wird. Wer die Releaseparty mit Konzert besuchen will, kann Karten dafür ausschließlich zusammen mit dem Album auf der Homepage von Andrea Berg kaufen. Dort kostet das Bundle von CD und Zugangsberechtigung zur Party rund 50 Euro. Ausgeliefert wird das Album wohl Ende September.

Andrea Berg gibt einen Zusatztermin zur Releaseparty bekannt

Andrea Berg Foto: Gottfried Stoppel

Bei den beiden Terminen der Releaseparty, wir Berg nicht nur ihre großen Hits präsentieren, sondern auch Lieder vom neuen Album vorstellen. Über diese ist bislang noch nicht allzu viel bekannt. Zwölf neue Lieder, die alle von Berg persönlich geschrieben sein sollen, sind darauf zu hören – „Sag niemals nie“ wurde bereits vorab als Single veröffentlicht. Dasselbe gilt für das Lied „Du bist der Kompass“. Das offizielle Musikvideo zu letzterem Song wurde übrigens in Aspach gedreht: Auf dem diesjährigen Heimspiel der Sängerin in der Wir-Machen-Druck-Arena sind im Juli die Aufnahmen entstanden, die die Musikerin und ihre Liveband beim Auftritt vor einem Lichtermeer aus den Smartphones der Fans zeigen.

Und noch eine zweite Nachricht dürfte viele Schlagerfans freuen: Im kommenden Jahr gibt der österreichische „Volks-Rock-’N’-Roller“ Andreas Gabalier wieder in Aspach ein Konzert. Der Kärntner war bereits im Jahr 2023 in der Heimatspielstätte Andrea Bergs aufgetreten, das Konzert fand im Rahmen seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Tour statt und war ausverkauft.

Andreas Gabalier hat viele Fans – und Kritiker

Andreas Gabalier Foto: dpa/Silas Stein

Der Sänger wird am 12. Juli – und damit eine Woche vor dem alljährlichen „Heimspiel“ von Andrea Berg in Aspach – in der Wir-Machen-Druck-Arena auftreten. „Er ist eine wahre Naturgewalt. Seine Livekonzerte mit internationaler Showinszenierung, verbunden mit der puren Authentizität des Vollblut-Musikers aus der Steiermark, lassen seine Fans regelmäßig euphorisch und begeistert zurück“, schreiben die Veranstalter.

Der 39-Jährige hat jedoch nicht nur Freunde: Immer wieder wird dem Musiker vorgeworfen, er verbreite in seinen Texten ein reaktionäres Frauenbild oder lasse gar eine Tendenz zur Homophobie erkennen. Gabalier hat dies stets zurückgewiesen, 2017 verklagte er etwa den Chef des Wiener Konzerthauses, weil er sich von diesem in einem Interview ins „rechte Eck gedrängt“ fühlte. Die Klage wurde abgewiesen. Den Fans des Kärntners ist das wurscht: Gabalier füllt mit seinem Lederhosen-Schlager-Rock Stadien, auch der Auftritt im Sommer in Aspach wird voraussichtlich gut besucht sein. Der Vorverkauf läuft seit Freitagnachmittag, Konzertkarten kosten zwischen 70 und 280 Euro.