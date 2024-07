Konzerte im Neckarpark Stuttgart: Maffay, AC/DC, Pink: Wie fahren Busse und Bahnen zu den Konzerten?

Das Veranstaltungsgelände im Stuttgarter Neckarpark ist in der kommenden Woche gleich vier Mal Schauplatz großer Konzerte. Am Montag und Dienstag tritt Peter Maffay auf dem Wasen auf. An selber Stelle spielen am Mittwoch AC/DC. Der Donnerstag bildet eine Verschnaufpause bevor am Freitag Pink ein Konzert im Stadion gibt.

Um dem erwarteten Ansturm von Musikfans Herr zu werden, verstärken sowohl die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wie auch die S-Bahn ihr Angebot. Eine Anreise mit dem Auto in den Neckarpark ist eher nicht zu empfehlen.

Lesen Sie auch

S-Bahn setzt lange Züge ein

Die SSB schicken jeweils ihre Veranstaltungslinie U 11 auf die Strecke. Zu den Maffay-Konzerten fährt sie von von 17.05 Uhr bis 19.35 Uhr alle zehn Minuten vom Stuttgarter Hauptbahnhof via Berliner Platz, Charlottenplatz und Staatsgalerie zur Haltestelle Neckarpark (Stadion). Die S-Bahn setzt auf der S 1, von deren Haltestellen Bahnhof Cannstatt und Neckarpark das Konzertgelände gut erreicht wird, „bis zum Betriebsschluss die maximal mögliche Zuglänge mit drei zusammenhängenden S-Bahn-Fahrzeugen“ ein und schafft so zusätzliche Kapazität, erklärt ein Bahnsprecher.

Zum AC/DC-Konzert am Mittwoch ist ebenfalls wieder die Stadtbahnlinie U 1 unterwegs. Sie verkehrt von 13.05 Uhr an vom Hauptbahnhof alle zehn Minuten zum Neckarpark. Die S-Bahnlinie bietet auch an diesem Tag die maximale Kapazität auf der Linie S 1. „Wegen des großen Besucheraufkommens am Mittwoch setzt die S-Bahn Stuttgart nach Konzertende vier Sonderzüge ein: zwei von Stuttgart Hauptbahnhof nach Plochingen und je einen vom Neckarpark nach Böblingen sowie nach Herrenberg“, sagt der Bahnsprecher.

Kombi-Ticket gilt

Die S-Bahn ist auch am Freitag nach dem Ende des Pink-Konzerts mit Sonderzügen unterwegs. Einer fährt vom Hauptbahnhof via Neckarpark nach Plochingen, der andere vom Neckarpark nach Herrenberg. Die Stadtbahnsonderlinie U 11 ist von 16.08 Uhr an alle sieben bis acht Minuten Richtung Stadion unterwegs.

Bei allen Veranstaltungen gilt das sogenannte Kombi-Ticket. Das bedeutet: Die Konzertkarten sind gleichzeitig auch Fahrausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Deutsche Bahn rät, vor Fahrtbeginn noch einen Blick in die elektronische Auskunft zu werden. Bei den SSB heißt es, dass zwar die Fahrten zum Veranstaltungsgelände dort erfasst sind, nicht aber die Verkehre für den Rückweg.

S-Bahnbaustelle auf den Fildern

Besondere Aufmerksamkeit ist Fahrgästen abverlangt, die von den Fildern kommen und die S-Bahn nutzen wollen. Von Montag, 15. Juli, an wird an den Strecken der S-Bahn gebaut. Deswegen entfällt auf der S 1 der Halt in Rohr. Die S 2 und S 3 endet in Vaihingen. Die Fahrten Richtung Filderstadt und dem Flughafen entfallen. Die S 2 fährt zwischen Vaihingen und Schorndorf nur im 30-Minuten-Takt. Die S 3 fährt zwischen Vaihingen und Bad Cannstatt ebenfalls nur alle halbe Stunde.