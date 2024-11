Konzerte: Helene Fischer gibt drei Zusatzshows auf ihrer Stadion-Tour

1 Mitte 2023 brach Helene Fischer ein Konzert in Hannover nach einem Bühnenunfall ab - 2026 gibt sie auf ihrer Tournee drei Zusatzkonzerte in Hannover, Dresden und Hamburg. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Helene Fischer geht 2026 auf Tour: Dann stehen zwölf Konzerte in elf Städten an, darunter drei Zusatzshows. Und sie kehrt in eine Stadt zurück, mit der sie wohl weniger gute Erinnerungen verbindet.











Link kopiert



Hannover - Schlagerstar Helene Fischer gibt 2026 auf ihrer "360°"-Stadiontour drei Zusatzkonzerte in Hannover, Dresden und Hamburg. Die Tour beginne nun am 10. Juni 2026 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion, teilte Hannover Concerts mit. Weitere Zusatzshows sind demnach für den 3. Juli 2026 im Hamburger Volksparkstadion sowie am 7. Juli 2026 in der Heinz von Heiden Arena in Hannover geplant. Fischer gibt damit zwölf Stadionkonzerte in elf Städten - in Hamburg tritt sie zweimal auf.