Konzerte auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Schlagerparty mit VoXXclub und Papis Pumpels in der Fanzone

32 Die Schlagerband Papis Pumpels ist unter anderem auch für ihre knalligen Outfits bekannt. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Statt die Tore der Lieblingsmannschaft feierten die Besucher der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz auch am zweiten spielfreien Tag der EM in dieser Woche bei kostenfreien Konzerten. Wir haben die Bilder.











Schlagerfans kamen am Donnerstagabend in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz voll auf ihre Kosten. Denn bevor am Freitag das Viertelfinale Spanien gegen Deutschland die Innenstadt belebt, sorgten an den zwei spielfreien Tagen musikalische Acts für Stimmung. Während am Mittwoch Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann die Bühne rockten, feierten die Besucher am Donnerstag unter anderem zu humorvollem deutschem Schlager. Der Eintritt war jeweils frei.