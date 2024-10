Konzertauftritt in Bielefeld: Pietro Lombardi: Laura und ich waren nie getrennt

Konzertauftritt in Bielefeld

Pietro Lombardi sprach bei seinem ersten Konzertauftritt nach der schlagzeilenträchtigen Auseinandersetzung über den Beziehungsstatus von ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa: von Trennung keine Spur.











Nach der schlagzeilenträchtigen Auseinandersetzung zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) in der Nacht zum 7. Oktober, stand der Musiker am gestrigen Sonntag (20.10.) erstmals wieder auf der Bühne. Beim seinem Konzert in Bielefeld sprach er laut "RTL" Klartext, "noch bevor der erste Ton gespielt" wurde. "Manchmal sind Zeiten hart", sagte der Sänger demnach. "Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht."