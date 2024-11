Konzertankündigung: Patti Smith geht auf Tournee

Die US-Musikerin wird im kommenden Sommer in Stuttgart ein Konzert geben. Weitere Infos zur Tour und dem Stuttgarter Konzert lesen Sie hier.

Viele hätten es nicht zu hoffen gewagt, dass die Punk-Ikone Patti Smith noch ein weiteres Mal auf Tournee gehen würde. Genau das tut die Musikerin im kommenden Jahr. Fünfzig Jahre nach Erscheinen ihres Debütalbums kommt Patti Smith im Sommer 2025 mit ihrer aktuellen Band dem „Quartett“ für neun Konzerte nach Deutschland. Dabei handelt es sich um Open-Air und Zeltkonzerte, darunter auch die Killesberger Freilichtbühne in Stuttgart.

Letztmalig ging die Musikerin im Herbst 2023 auf eine eher persönlichere Tournee durch kleinere Hallen nachdem sie im Jahr zuvor über 40 000 Fans auf einer komplett ausverkauften Tournee begeistert hatte.

Seit 50 Jahren im Musikgeschäft

Auch nach Jahrzehnten hat die Rocklegende noch immer eine besondere Bühnenpräsenz, mit der sie bei ihren Fans regelmäßig Begeisterung auslöst. Sie selbst bezeichnet ihre Konzerte schlicht als „Jobs“.

Das Debüt, der heute 78-Jährigen, das Album Horses, mit dem die Musikerin bekannt geworden war, erschien 1975. Heute gilt auch das Albumcover - darauf zu sehen ist Patti Smith im weißen Hemd und mit Hosenträgern, sie schaut den Betrachter herausfordernd an – als legendär. Seit der Album-Veröffentlichung ist Patti Smith eine feste Größe im Musikgeschäft.

Das Konzert in Stuttgart findet am 2. Juli 2025 in der Freilichtbühne Killesberg um 20 Uhr statt.