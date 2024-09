Konzertankündigung: Kultband Toto wird in Stuttgart auftreten

1 Kultband Toto hier bei einem Auftritt in Dänemark im Jahr 2024. Foto: IMAGO//Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Die US-amerikanische Band Toto geht 2025 erneut auf Europatournee und wird in elf Ländern Konzerte geben. Für wann ein Auftritt in Stuttgart geplant ist, lesen Sie hier.











Gute Nachrichten für alle Toto-Fans: Nachdem im Sommer 2024 allein in Deutschland rund 40000 Fans die Shows von Toto alias The Dogz of Oz besuchten, kündigt die Kultband nun für 2025 erneut eine Europatournee an. Auch in Deutschland wird die Band zwei Mal auftreten: am 18. Februar in Stuttgart und am 19. Februar in Düsseldorf. Weitere Stationen sind unter anderem Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Belgien und Schweiz. Insgesamt wird Toto in elf Ländern Konzerte spielen.