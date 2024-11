Konzertankündigung: Bryan Adams wird in Künzelsau auftreten

1 Bryan Adams (hier beim Konzert in Odense in Dänemark) kommt nach Künzelsau. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix/Helle Arensbak

Der kanadische Sänger wird im Sommer 2025 beim Würth-Open-Air auftreten. Wann der Sänger nach Künzelsau kommt und was die Karten kosten, lesen Sie hier.











Bryan Adams tritt am 27. Juni 2025 beim Würth-Open-Air in Künzelsau auf. Eventuell musste sich der gebürtige Kanadier zunächst erklären lassen, wohin er dann reisen wird, doch das seit 1997 jährlich stattfindende Würth-Open-Air gehört mittlerweile zu den etablierten Festivals mit nationalen und internationalen Stars der Musikbranche. In den vergangenen Jahren traten beim Würth-Open-Air musikalische Größen auf wie Sting, Die Fantastischen Vier und Sunrise Avenue.

Auch Bryan Adams gehört mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nummer 1 Hits in mehr als 40 Ländern zu den Top-Stars des Musikgeschäfts. Nach 40 Jahren auf internationalen Bühnen begeistert der 65-Jährige immer noch regelmäßig mit seinen Shows Fans auf der ganzen Welt. Sein legendärer Hit „I Do It for You“ aus der Robin-Hood-Verfilmung ist den meisten nach nur wenigen Takten ein Begriff und Hits wie „Please Forgive Me“, „Heat of the Night“, „Have You Ever Really Loved a Woman“ sind Evergreens des Musikers. Lesen Sie auch Das Würth-Open-Air ist ein Musik-Event des weltweit agierenden Familienunternehmens Adolf Würth GmbH und richtet sich gezielt an Jung und Alt. Nähere Informationen zum Vorprogramm des Bryan-Adam-Konzerts folgen in den kommenden Wochen. Die Konzertkarten kosten 75 Euro und sind ab 22. November 2024 über die Homepage des Veranstalters zu beziehen. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.