1 Sarah Connor – hier vor wenigen Tagen beim Konzert in Berlin – hat ihren Auftritt in Stuttgart krankheitsbedingt abgesagt. Foto: dpa/Annette Riedl

Die Popsängerin Sarah Connor hat kurzfristig ihr Konzert das an diesem Sonntag (3. November) in Stuttgart stattfinden sollte, krankheitsbedingt abgesagt. Geplant war ein Auftritt in der Porsche-Arena. Ein Nachholtermin wird noch bekannt gegeben werden.

Stuttgart - Es wird bestimmt einige enttäusche Gesichter an diesem Sonntagabend vor der Porsche-Arena in Stuttgart geben. Dort sollte eigentlich Sarah Connor auftreten. Doch kurzfristig hat sie am Sonntagvormittag ihren Auftritt krankheitsbedingt abgesagt. Ein Nachholtermin soll folgen, wie der Konzertveranstalter mitteilte.

Statement gegen die AfD

Ende Oktober hatte Sarah Connor noch bei einen Konzert in Berlin für Aufsehen mit einem politischen Statement gegen die AfD gesorgt – sowohl mit einer Textzeile wie auch mit einer Geste. Einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen war sie im Rahmen ihrer „Herzkraftwerke“- Tour in Berlin aufgetreten. In der prall gefüllten Mercedes-Benz-Arena widmete die 39-Jährige der AfD eine Zeile im Song „Ruiniert“. Darin heißt es unter anderem: „AfD-Idioten, mein Herz kriegt ihr nicht“. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Sängerin dabei auch beide Mittelfinger in die Höhe gestreckt haben.

Nachholtermin soll folgen

Was genau der Grund für die Konzertabsage in Stuttgart ist, war am Sonntag noch nicht bekannt. Auch wann das Nachholkonzert stattfinden wird, war noch offen.