Konzert zum Jubiläum: 20 Jahre Durch den Monsun: Spannende Fakten zum Tokio-Hotel-Hit

Am 15. August feiert Tokio Hotel mit einem Konzert in Berlin das 20-jährige Jubiläum ihrer Debütsingle "Durch den Monsun". Das sind spannende Fakten zum Hit der Band um Bill und Tom Kaulitz.
Bill und Tom Kaulitz (35), Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (36) feiern am 15. August ein besonderes Jubiläum: Ihre Debütsingle wird 20 Jahre alt. Mit "Durch den Monsun" starteten Tokio Hotel eine erfolgreiche Karriere - die Bandmitglieder waren damals gerade einmal 15 beziehungsweise 16 Jahre alt. Was muss man noch über den Hit wissen, dem die Band an diesem Freitag ein Konzert in der Berliner Wuhlheide widmet?