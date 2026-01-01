Konzert-Vorschau: Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.

Schlager oder Punkrock? Metal oder Deutschrap? Oldies oder Indie? Wir haben den Stuttgarter Konzertkalender des Jahres 2026 nach den interessantesten Shows durchsucht. Hier die Auswahl unserer Konzert-Highlights, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte, und ein kompakter Überblick über die größten und wichtigsten Konzerte, die bisher schon feststehen.

Januar Aymen + Amo Foto: Veranstalter/Philipp Glasome Das Jahr beginnt mit sehr viel Deutschrap: mit Aymen + Amo am 14. Januar in der Porsche-Arena, Bushido am 17. Januar in der Schleyerhalle, Reezy am 25. Januar in der Schleyerhalle oder (wer’s ein paar Nummern kleiner will) mit Kauta am 28. Januar im Wizemann. Auch sonst wird im Januar auf Stuttgarts Bühnen vor allem Deutsch gesungen. Zum Beispiel, wenn die Dennis & Jesko Band am 24. Januar im Wizemann. Fußballlieder singt, wenn sich Xavier Naidoo am 26. Januar in der Schleyerhalle an einem Comeback versucht, oder wenn (Achtung. Geheimtipp!) Nerven-Bassist Julian Knoth am 31. Januar im Merlin mit Streichensemble sein Soloalbum präsentiert.

Februar

Jason Derulo Foto: Veranstalter/Noah Roberto

Im Februar wird es internationaler in Stuttgart: Zwei Highlights sind die Auftritte zweier sehr unterschiedlicher US-Acts. Die Alternative-Metal-Band Deftones spielt am 9. Februar in der Schleyerhalle, der R’n’B-Superstar Jason Derulo ist am 27. Februar in der Porsche-Arena zu Gast. Helge Schneider füllt mit seinem Comedy-Pop am 17. und 18. Februar gleich zweimal den Beethovensaal der Liederhalle. Während sich Schlagerfreunde aufs Konzert von Michelle am 3. Februar in der Liederhalle freuen, gibt es auch in diesem Monat wieder jede Menge Deutschrap mit Zartmann am 12. Februar in der Porsche-Arena, GZUZ am 20. Februar in der Porsche-Arena oder Kool Savas am 21. Februar in der Porsche-Arena. (Geheim-)Tipp in diesem Monat ist aber der Auftritt des Gitarrenquartetts 40 Fingers, das am 19 Februar in der Liederhalle virtuos Pophits covert.

März

Tash Sultana Foto: Veranstalter/Giulia Mcgauran

Im März gibt es ein besonders volles Programm in Stuttgarts größten Hallen. In der Schleyerhalle treten zum Beispiel Bushido (12. März, ja, noch einmal), Kraftklub (17. März), Eros Ramazzotti (22. März), Sarah Connor (24. März) oder Howard Carpendale (25. März) auf. Die Porsche-Arena haben gebucht: Ben Zucker (3. März), Heaven Shall Burn (6. März), Clueso (16. März), Tash Sultana (17. März) oder Santiano (25. März). Wer schnell genug war, hat sich außerdem ein Ticket für das längst ausverkaufte Konzert des großartigen österreichischen Pop-Entertainers Rian am 13. März im Wizemann gekauft.

April

Schmutzki Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der April macht, was er will: Da ist Platz für Rockklassiker wie Jethro Tull (am 11. April in der Liederhalle) oder Partyschlager mit DJ Ötzi (14. April in der Schleyerhalle), Hochglanz-Jazz mit Till Brönner (15. April in der Liederhalle) oder Punkrock aus Stuttgart mit Schmutzki (18. April im LKA/Longhorn). In der Schleyerhalle gibt es außerdem noch Konzerte von den üblichen Verdächtigen wie Aymen + Amo (26. April, Michael Patrick Kelly (27. April) oder Johannes Oerding (28. April)

Mai

Element of Crime Foto: Veranstalter/Charlotte Goltermann

Wer die frühen Genesis mochte, freut sich aufs Konzert von Steve Hackett am 26. Mai in der Liederhalle, Status-Quo-Fans gehen am 14. Mai zur Soloshow von Francis Rossi ins Theaterhaus. Und wer’s lieber Deutsch mag, hat die Auswahl zwischen Rap (Bobby Vandamme am 15. Mai in der Porsche-Arena), Pop (Bosse am 5. Mai in der Porsche-Arena) oder – Achtung, Tipp! – Rockchansons mit Element of Crime am 28. Mai in der Liederhalle. Außerdem feiert das Stuttgarter Hip-Hop-Netzwerk 0711 an Pfingsten 30. Geburtstag: Am 23. Mai auf dem Schlossplatz treten zum Beispiel Max Herre, Jan Delay und Clueso auf.

Juni

Helene Fischer Foto: Live Nation

Willkommen in dem Monat, in dem der Pop nach draußen drängt: Giovanni Zarrella eröffnet mit seiner Band am 6. Juni das Konzertprogramm auf der Freilichtbühne Killesberg. Die Toten Hosen spielen am 13. Juni auf dem Cannstatter Wasen. Helene Fischer gastiert am 16. Juni im Stadion. Und beim Kessel Festival auf dem Wasen heißen die Headliner Nina Chuba (26. Juni) und SDP (27. Juni).

Juli

Katy Perry Foto: Universal/Cynthia Parkhust

Der Juli ist dagegen Fest in der Hand des Festivals Jazz Open. Die Highlights auf dem Schlossplatz dürften die Konzerte von Nick Cave (6. Juli), Katy Perry (8. Juli), Lenny Kravitz (10. Juli) und Moby (12. Juli) werden. Für Feinschmecker: Am 4. Juli spielt der US-Jazzgitarrist Lee Ritenour mit dem Stuttgarter Kammerorchester im Alten Schloss Songs von David Bowie.

August

Allein die Freilichtbühne Killesberg trotzt wacker den Sommerferien: Hier ist am 18. August die schottische Songwriterin Amy Macdonald zu Gast. Am 20. August spielen auf Stuttgarts schönster Open-Air-Bühne die Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis.

September

Beim Neustart in die Konzertsaison – wie könnte es anders sein – geht es vor allem um Deutschrap: Fatoni spielt am 5. September in den Wagenhallen, Shindy aus Bietigheim gastiert am 12. September in der Porsche-Arena, Jazeek am 20. September in der Schleyerhalle.

Oktober

Laura Pausini Foto: Veranstalter

Keine ruhige Minute für Rock- und Popfans in diesem Monat. In der Schleyerhalle gastieren zum Beispiel Laura Pausini (11. Oktober), Amon Amarth (16. Oktober) oder die Show „The World of Hans Zimmer“ (19. Oktober), in Porsche-Arena Giant Rooks (6. Oktober), Samu Haber (10. Oktober), Dikka (11. Oktober), Bausa (16. Oktober) oder Marteria (23. Oktober). Wer Clubkonzerte bevorzugt, sollte die Konzerte von Fischer-Z (16. Oktober im Mozartsaal der Liederhalle) und Joe Jackson (28. Oktober im Hegelsaal der Liederhalle nicht verpassen.

November

Berq Foto: Veranstalter/Maria Tabea Kästle

Die legendäre 80s-Synthpop-Band Heaven 17 kommt wieder in die Stadt (11. November im Wizemmann/Halle), der Hamburger Songwriter Berq, so was wie der hochempfindliche kleine Bruder James Blakes, gibt am 21. November in der Porsche-Arena sein erstes von zwei Konzerten in Stuttgart. Und alle, die traurig sind, dass die Backstreet Boys, bei ihrem Comeback nur in Düsseldorf auftreten, können sich wenigsten über die Show der ehemaligen Boygroup Blue am 19. November in der Porsche-Arena freuen.

Dezember

Die Fantastischen Vier Foto: Veranstalter

Ende des Jahres heißt es dann Abschiednehmen von Stuttgarts Hip-Hop-Institution Die Fantastischen Vier . Am 20., 21. und 22. treten Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon im Rahmen ihrer Abschiedstour die letzten Male in Stuttgart auf. Vorher kann man noch in der Porsche-Arena mit Rea Garvey Weihnachten feiern (8. Dezember) oder gemeinsam mit Hartmut Engler in der Schleyerhalle die größten Hits von Pur singen (18. Dezember).

Pop in Stuttgart 2026 – die wichtigsten Konzerte im Überblick

14. Januar – Aymen + Amo – Porsche-Arena (ausverkauft)

17. Januar – Bushido – Schleyerhalle

24. Januar – Dennis & Jesko Band – Wizemann/Club

25. Januar – Reezy – Schleyerhalle

26. Januar – Xavier Naidoo – Schleyerhalle

28. Januar – Kauta – Wizemann/Club

31. Januar – Stahlzeit – Porsche-Arena

31. Januar – Julian Knoth – Merlin

3. Februar – Michelle – Liederhalle/Beethovensaal

9. Februar – The Hidden Cameras – Wizemann/Studio

9. Februar – Deftones – Schleyerhalle

12. Februar – Zartmann – Porsche-Arena

17. Februar – Helge Schneider – Liederhalle/Beethovensaal

18. Februar – Helge Schneider – Liederhalle/Beethovensaal

19. Februar – Forty Fingers – Liederhalle/Hegelsaal

20. Februar – GZUZ – Porsche-Arena

21. Februar – Ritter Lean – LKA/Longhorn

21. Februar – Kool Savas Porsche-Arena

27. Februar – Jason Derulo – Porsche-Arena

27. Feburar – Atomic Lobster – Merlin

3. März – Ben Zucker – Porsche-Arena

5. März – 257ers – LKA/Longhorn

6. März – Heaven Shall Burn – Porsche-Arena

9. März – Betterov – Wizemann/Halle

10. März – Avatar: Herr der Elemente in Concert – Porsche-Arena

12. März – Bushido – Schleyerhalle

13. März – Rian – Wizemann/Halle (ausverkauft)

16. März – Clueso – Porsche-Arena

17. März – Kraftklub – Schleyerhalle (ausverkauft)

17. März – Tash Sultana – Porsche-Arena

21. März – Dekker – Wizemann/Halle

21. März – Tristan Brusch – Wizemann/Studio

22. März – Eros Ramazzotti – Schleyerhalle

24. März – Sarah Connor – Schleyerhalle

24. März – Thomas Anders singt Modern Talking – Liederhalle/Beethovensaal

25. März – Howard Carpendale – Schleyerhalle

25. März – Santiano – Porsche-Arena

1. April – Alli Neumann – Wizemann/Club

11. April – Jethro Tull – Liederhalle/Beethovensaal

11. April – Gwendoline – Merlin

14. April – Roachford – Kulturquartier/Proton

15. April – Skynd – Wizemann/Halle

15. April – Till Brönner – Liederhalle/Beethovensaal

18. April – Schmutzki – LKA/Longhorn

14. April – DJ Ötzi präsentiert MountainMania! – Schleyerhalle

25. April – Versengold – Porsche-Arena

26. April – Aymen & Amo – Schleyerhalle

27. April – Michael Patrick Kelly – Schleyerhalle

28. April – Johannes Oerding – Schleyerhalle

28. April – LUNE – Porsche-Arena

28. April – Max Raabe & Palast Orchester – Liederhalle/Beethovensaal

5. Mai – Bosse – Porsche-Arena

7. Mai – MIA. – Wizemann/Halle

8. Mai – DJ Bobo – Schleyerhalle

9. Mai – KRS One – Wizemann/Club

11. Mai – Schiller – Porsche-Arena

14. Mai – Francis Rossi – Theaterhaus/T1

15. Mai – Bobby Vandamme – Porsche-Arena

15. Mai – Sportfreunde Stiller – Liederhalle/Beethovensaal (ausverkauft)

17. Mai – Tim Bendzko – Liederhalle/Hegelsaal

21. Mai – The Undertones – Wizemann/Club

23. Mai – Frei.Wild – Schleyerhalle

23. Mai – 30 Jahre 0711 Family Jam – Schlossplatz

26. Mai – Steve Hackett – Liederhalle/Beethovensaal

28. Mai – Ricchi e Poveri – Porsche-Arena

28. Mai – Element of Crime – Liederhalle/Beethovensaal

29. Mai – Die Prinzen – Liederhalle/Beethovensaal

5. Juni – Calum Scott – Porsche-Arena

6. Juni – Giovanni Zarrella & Band – Freilichtbühne Killesberg

13. Juni – Die Toten Hosen – Cannstatter Wasen

16. Juni – Helene Fischer – MHP-Arena Stuttgart

20. Juni – Deine Freunde – Freilichtbühne Killesberg

23. Juni – Foreigner – Freilichtbühne Killesberg

26. Juni – Kessel Festival: Nina Chuba, Lottery Winners, Sokae – Cannstatter Wasen

27. Juni – Kessel Festival: SDP, $oho Bani, Juli, Aaron – Cannstatter Wasen

27. Juni – Oper meet HipHop – Wizemann/Halle

1. Juli – Jazz Open: Meute – Altes Schloss

2. Juli – Jazz Open: Asaf Avidan– Altes Schloss

3. Juli – Jazz Open: Curtis Stigers & SWR Big Band – Altes Schloss

4. Juli – Jazz Open: Lee Ritenour & The Stuttgart Chamber Orchestra Play Bowie – Altes Schloss

5. Juli – Jazz Open: Diana Krall – Altes Schloss

6. Juli – Jazz Open: Nick Cave – Schlossplatz

7. Juli – Jazz Open: Teddy Swims– Schlossplatz

8. Juli – Jazz Open: Katy Perry – Schlossplatz

9. Juli – Jazz Open: Jamiroquai – Schlossplatz

10. Juli – Jazz Open: Lenny Kravitz – Schlossplatz

11. Juli – Jazz Open: Jamie Collum & Joss Stone – Schlossplatz

12. Juli – Jazz Open: Moby – Schlossplatz

18. August – Amy Macdonald – Freilichtbühne Killesberg

20. August – Saltatio Mortis – Freilichtbühne Killesberg

5. September – Fatoni – Wagenhallen

10. September – Black Stone Cherry – LKA/Longhorn

12. September – Shindy – Porsche-Arena

20. September – Jazeek – Schleyerhalle

26. September – Beatrice Egli – Porsche-Arena

2. Oktober – Vega – Wizemann/Halle

5. Oktober – I Prevail – Porsche-Arena

6. Oktober – Giant Rooks – Porsche-Arena

9. Oktober – Matthias Reim – Porsche-Arena

10. Oktober – Samu Haber – Porsche-Arena

11. Oktober – Laura Pausini – Schleyerhalle

11. Oktober – Dikka – Porsche-Arena

14. Oktober – Manfred Mann’s Earth Band – Liederhalle/Beethovensaal

16. Oktober – Vanessa Mai – Wizemann/Halle

16. Oktober – Amon Amarth – Schleyerhalle

16. Oktober – Bausa – Porsche-Arena

16. Oktober – Europe – Liederhalle/Beethovensaal

16. Oktober – Fischer-Z – Liederhalle/Mozartsaal

16. Oktober – Madsen – LKA/Longhorn

17. Oktober – The Sweet – Liederhalle/Hegelsaal

19. Oktober – The World of Hans Zimmer – Schleyerhalle

21. Oktober – Loi – LKA/Longhorn

23. Oktober – Prinz Pi – Wizemann/Halle

23. Oktober – Marteria – Porsche-Arena

28. Oktober – Joe Jackson – Liederhalle/Hegelsaal

31. Oktober – Bonaparte – Wizemann/Halle

3. November – Milano – Porsche-Arena

4. November – Max Mutzke – Theaterhaus/T1

6. November – Nico Santos – Porsche-Arena

9. November – Rock Legends in Concert – Liederhalle/Beethovensaal

11. November – Heaven 17 – WIzemann/Halle

13. November – Stefanie Heinzmann – Theaterhaus/T1

16. November – Mine – Wizemann/Halle

19. November – Blue – Porsche-Arena

20. November – Tieflader – Wizemann/Studio

21. November – Berq – Porsche-Arena (ausverkauft)

25. November – Martin Kohlstedt – Wizemann/Halle

27. November – Mehnersmoos – Porsche-Arena

28. November – Mighty Oaks – Wizemann/Halle

1. Dezember – BAP – Porsche-Arena

6. Dezember – Berq – Porsche-Arena

6. Dezember – Selig – Wizemann/Halle

6. Dezember – Nimo – Schleyerhalle

8. Dezember – Rea Garvey’s Christmas Calling 2026 – Porsche-Arena

11. Dezember – Azet – Porsche-Arena

16. Dezember – Gregory Porter & Band – Liederhalle/Beethovensaal

16. Dezember – Marco Gianni – Wizemann/Halle

16. Dezember – Night of the Proms – Schleyerhalle

18. Dezember – Pur – Schleyerhalle

20. Dezember – Gregor Hägele – Wizemann/Halle

20. Dezember – Die Fantastischen Vier – Schleyerhalle

21. Dezember – Die Fantastischen Vier – Schleyerhalle

22. Dezember – Die Fantastischen Vier – Schleyerhalle

Tickets

Eintrittskarten gibt es in der Regel bei örtlichen Veranstaltern wie Music Circus, Chimperator oder Russ Live sowie auf den Webseiten der Künstlerinnen und Künslter und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.