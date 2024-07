1 Nach dpa-Informationen soll in einem Kassenhäuschen mit einer Abendkasse eine zweistellige Anzahl Restkarten für das Konzert verfügbar gewesen sein. Foto: dpa/Marius Becker

Karten für die „Eras Tour“ von Taylor Swift waren nach Minuten vergriffen. In Gelsenkirchen kam so mancher Fan trotzdem noch kurzfristig an ein Ticket.











Der minutenschnelle Ausverkauf von Taylor Swifts Deutschlandkonzerten hat vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht – trotzdem sind einige Fans noch kurzfristig an Karten gekommen. Auf dem Stadiongelände in Gelsenkirchen stand vor dem Auftaktkonzert am Mittwoch noch ein Kassenhäuschen mit einer Abendkasse, wie eine dpa-Reporterin berichtete.