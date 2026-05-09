Konzert von DJ Bobo in Stuttgart: „Willkommen in der Familie!“ – Stuttgarts Rave mit DJ Bobo in der Schleyerhalle

Eurodance, Feuer und Nostalgie: DJ Bobo liefert seinen Fans in Stuttgart eine durchinszenierte Zeitreise in die 90er. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Schleyer-Halle.
Aztekisch anmutende Tempelwände, riesige Kriegerstatuen, die sich aus dem Nichts erheben und dramatisch anschwellende Musik. Dann öffnet sich unter lautem Jubel der Bühnenboden der Schleyer-Halle. Für einen Moment wirkt es, als beginne hier nicht einfach ein Konzert, sondern der nächste Abenteuerfilm. Doch aus der Bühne steigt kein Actionfilm-Held empor, sondern DJ Bobo.