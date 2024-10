Konzert von Al Shami in Düsseldorf: Deutsche Welle-Journalist nach Interview von Security verprügelt

Konzert von Al Shami in Düsseldorf

1 Der Reporter wurde von Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: imago/Manngold

Sicherheitskräfte sollen einen Reporter der Auslandssenders nach einem Konzert des syrischen Künstlers Al Shami angegriffen haben. Der Journalistenverband spricht von einem „neuen Level der Gewalt“.











Nach dem Angriff auf einen Journalisten der Deutschen Welle in Düsseldorf hat der Deutsche Journalistenverband (DJV) den Vorfall als „Angriff auf die Pressefreiheit“ verurteilt. Wie der Auslandssender berichtete, war sein Reporter Adonis Alkhaled, der für die arabische Redaktion der Deutschen Welle arbeitet, am späten Freitagabend nach einem Interview mit dem aus Syrien stammenden Musiker Al Shami in Düsseldorf von Sicherheitskräften zusammengeschlagen worden.