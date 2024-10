The Sweet: Konzertabsagen und Nachholtermine – Was Fans wissen müssen

1 Andy Scott mit The Sweet bei einem Konzert vor fün Jahren in Berlin. Foto: imago/POP-EYE/Christian Behring

Kurzfristig hatte die Band The Sweet Auftritte im Oktober wegen der Erkrankung des Gitarristen Andy Scott abgesagt. Auch das Konzert in Stuttgart war betroffen. Jetzt gibt es einen Nachholtermin.











Aus der großen Bubblegum-Pop-Party im LKA/Longhorn mit Hits wie „Ballroom Blitz“, „Wig-Wam Bam“ oder „Teenage Rampage“ wurde erst einmal nichts. Kurzfristig war der Auftritt der britischen Band The Sweet, der an am Freitag, 18. Oktober, in Stuttgart stattfinden sollte, abgesagt worden. Der Grund war eine Erkrankung des Gitarristen Andy Scott (75). Scott ist das einzige noch lebende Mitglied der erfolgreichen Besetzung der Band, die in den 1970er Jahren zahlreiche Hits hatte.