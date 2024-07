Konzert in Zürich: Promi-Selfie: Roger Federer trifft Taylor Swift

Konzert in Zürich

1 Federer outet sich auf Instagram als Taylor-Swift-Fan. Foto: dpa/Doug Peters

50.000 Taylor-Swift-Fans waren gestern Abend beim Konzert in Zürich. Einer davon: Ex-Tennisstar Roger Federer. Mit seinem Promi-Bonus durfte Federer auf Tuchfühlung mit dem Weltstar gehen.











Link kopiert



Taylor Swift hat viele prominente Fans - einer von ihnen war am Dienstagabend in Zürich beim Konzert im Stadion dabei: der frühere Schweizer Tennisspieler Roger Federer. Er hat auf Instagram ein Foto von sich und Swift (34) gepostet, das in kürzester Zeit mehr als 330.000 Mal Zustimmung bekam. Nach dem Bild zu urteilen drückte Swift auf den Selfie-Knopf. „In meiner Swiftie-Ära“, schreibt Federer (42) dazu.