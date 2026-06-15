Helene Fischer tritt am Dienstag, 16. Juni in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Es werden über 40.000 Besucher erwartet. Alle Infos.

Mit einer großen Open-Air-Tour feiert Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die „360° Stadion Tour“ führt die Sängerin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Dienstag, 16. Juni 2026 tritt sie in Stuttgart auf. In der MHP-Arena erwartet das Publikum eine Bühne im Zentrum des Stadions. Die Sängerin will darauf Songs aus zwei Jahrzehnten performen – von frühen Erfolgen bis hin zu Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder ihrem neuesten Stück „Heute Nacht“.

Wann findet das Konzert statt? Helene Fischer gastiert am Dienstag, 16. Juni 2026, mit ihrer „20 Jahre live – 360° Stadion Tour“ in der Stuttgarter MHP-Arena. Der Einlass beginnt um 17.15 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Das Ende der Show ist gegen 22.30 Uhr geplant.

Wie viele Besucher werden erwartet und gibt es noch Tickets?

Zum Konzert werden mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Online sind noch Tickets erhältlich, diese kosten ab 92 Euro.

Wie funktioniert der Einlass?

An allen Eingängen finden strenge Sicherheitskontrollen statt. Die Tickets werden automatisch gescannt. Besucherinnen und Besucher sollten ihr Ticket deshalb bereits vor dem Einlass bereithalten. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten die jeweils auf dem Ticket angegebenen Zugänge und Blöcke genutzt werden, heißt es auf der Seite der MHP-Arena.

Welche Gegenstände dürfen mit auf das Gelände genommen werden?

Laut Webseite des Austragungsortes dürfen folgende Gegenstände nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgebracht werden:

Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel größer als DIN A4

Rollatoren und Walkingstöcke

Professionelles Audio- und Videoequipment

Kameras wie Spiegelreflex- oder Systemkameras

Selfie-Sticks

Flüssigkeiten aller Art

Schirme

Motorradhelme

Speisen und Getränke

Waffen und Feuerwerkskörper

Megafone und Vuvuzelas

Tiere

Laserpointer und Ferngläser

Stühle und Sitzgelegenheiten

Großformatige Kissen oder Kuscheltiere

Schilder oder Fahnen größer als DIN A3

Krücken sind erlaubt.

Was gilt für Menschen mit Behinderung?

Für Rollstuhlfahrer stehen gesonderte Parkplätze im Parkhaus P7 sowie auf Parkplatz P2 zur Verfügung. Die Eingänge für Rollstuhlfahrer befinden sich an den Zugängen D2 und D4.

Welche Jugendschutzregeln gelten?

Kinder unter sechs Jahren erhalten keinen Zutritt zum Konzertgelände – auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Konzert nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person besuchen. Die entsprechende Erziehungsbeauftragung muss vollständig ausgefüllt mitgebracht werden.

Wie funktioniert die Anreise mit Bus und Bahn?

Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Das Konzertticket gilt gleichzeitig ab drei Stunden vor Einlass bis Betriebsschluss als Fahrkarte im gesamten VVS-Netz. Die Haltestelle NeckarPark (Stadion) wird mit der Sonderlinie U11 bedient. Zusätzlich sind der Bahnhof Bad Cannstatt sowie die Station NeckarPark (Mercedes-Benz) per S-Bahn erreichbar.

Was müssen Autofahrer beachten?

Parkplätze rund um die MHP-Arena sind nur begrenzt verfügbar. Deshalb werden Park-and-Ride-Angebote empfohlen.

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

Auf dem Gelände ist überwiegend Kartenzahlung möglich. Trotzdem kann ein wenig Bargeld für Einzelfälle notwendig sein. Ein EC-Automat befindet sich am Fan-Center des VfB Stuttgart in der Mercedesstraße 73a.