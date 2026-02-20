Das Gitarrenquartett 40 Fingers aus Italien hat bei seinem Stuttgarter Debüt die Gäste in Stuttgart mit seiner Fingerfertigkeit erstaunt. Bilder und Kritik vom Auftritt im Hegelsaal.
Vier Musiker schreiten an ihre Plätze, beginnen ohne Umschweife. Wenige Akkorde im knallenden Anschlag, ein wildes Sirren der Saiten, ein schneller, pochender Rhythmus, und schon weiß jeder, was gespielt wird. „Highway Star“ von Deep Purple ist das erste Stück im Programm von 40 Fingers am Donnerstagabend im Hegelsaal der Liederhalle. 40 Finger – das sind acht Hände, das sind vier Gitarren.