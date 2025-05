Konzert in Stuttgart: „Wir sind aus Feiergründen hier“ – so war’s bei Jan Delay

14 Jan Delay steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Foto: Ferdinando Iannone

Um kurz vor 23 Uhr ist Schluss. Jan Delay stimmt das nun wirklich letzte Lied des Abends an: „Auf St. Pauli brennt noch Licht / da ist noch lange noch nicht Schicht“, singt er, während auf der Bühne Flaggen mit dem Wappen der Stadt Hamburg geschwenkt werden, die Band noch einmal alles gibt und die gut 5.000 Menschen im Publikum tun, was sie die vergangenen zwei Stunden schon getan haben: tanzen. Dazu hat Jan Delay immer wieder animiert, auch mal streng, sonst „zack, zack, sind wir weg.“ Man sei schließlich aus Feiergründen hier. Und so wurden Choreografien nachgetanzt, auf Kommando geklatscht und gekreischt. Die meisten im Publikum dürften in Jan Delays Alter sein. Einige haben ihre Kinder mitgebracht, die sie jetzt auf den Schultern tragen.