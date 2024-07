Die australische Band AC/DC kommt nach über 14 Jahren wieder nach Stuttgart und spielt am Mittwoch, 17. Juli, auf dem Cannstatter Wasen. Hier erfahren Sie, was wir bisher über den Auftritt wissen.

Mit wie viel Gepäck reisen AC/DC an?

Damit Fans nichts von dem verpassen, was Angus Young & Co auf der 62 mal 24 Meter großen Bühne anstellen, bringt die Band zehn Delay-Tower – teils mit Videoleinwänden – mit. Unterwegs sind AC/DC mit 52 Trucks und neun Nightlinern.

Können AC/DC die Bühne von Peter Maffay nutzen?

Leider gibt es da keinen Synergieeffekt. Peter Maffay tritt zwar unmittelbar vor AC/DC am 15. und 16. Juli auf dem Wasen auf. Doch bei den Konzerten sind ganz unterschiedliche Bühnen im Einsatz, die auf dem Wasen auch an verschiedenen Stellen aufgebaut werden.

Gibt es noch Tickets?

Nein. Das Konzert ist ausverkauft, 80 000 Besucher werden erwartet. Wie immer weist der Veranstalter darauf hin, auf keinen Fall Tickets über Zweitbörsen wie Viagogo zu erwerben. Wir legen allen, die kein AC/DC-Ticket haben und auch nicht beim Auftakt der Deutschlandkonzerte von Taylor Swift am selben Tag in Gelsenkirchen sind, das Konzert von Waxahatchee in der Manufaktur Schorndorf ans Herz, für das es noch Tickets gibt. Die US-Musikerin ist ein Ereignis!

Wer spielt im Vorprogramm?

Auch in Stuttgart steht eine Taylor auf der Bühne, allerdings nicht Taylor Swift, sondern Taylor Momsen. Sie ist Sängerin der Alternative-Rock-Band The Pretty Reckless, die aus New York City stammt und für das AC/DC-Vorprogramm zuständig ist. Die Band von Taylor Momsen, die auch Model und Schauspielerin („Gossip Girl“) ist, hat zuletzt das Album „Death by Rock and Roll“ veröffentlicht.

Wann geht es los?

Es steht noch nicht fest, um wie viel Uhr The Pretty Reckless und AC/DC auftreten. Aktuell wissen wir nur sicher, dass der Einlass um 15 Uhr beginnt und dass das Konzert um 22.30 Uhr zu Ende sein wird. Im Rahmen der „Power Up“-Tour sind AC/DC bisher in der Regel irgendwann zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf die Bühne getreten. Ob das auch für Stuttgart gilt, ist allerdings nicht sicher.

Welche Songs stehen auf dem Programm?

Achtung, Spoiler! Wer sich beim Konzert lieber überraschen lassen möchte, sollte jetzt zur nächsten Zwischenüberschrift springen. Bisher haben sich AC/DC bei ihrer aktuellen Tour eigentlich immer auf die gleiche Setlist verlassen: Das würde heißen, dass insgesamt 21 Songs auf dem Programm stehen: „If You Want Blood (You’ve Got It)“, „Back in Black“, „Demon Fire“, „Shot Down in Flames“, „Thunderstruck“, „Have a Drink on Me“, „Hells Bells“, „Shot in the Dark“. „Stiff Upper Lip“, „ Shoot to Thrill“, „Sin City“, „ Rock ‚n’ Roll Train“, „ Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „High Voltage“, „Riff Raff“, „You Shook Me All Night Long“, „Highway to Hell“, „Whole Lotta Rosie“, „Let There Be Rock“. Zugaben: „T.N.T.“, „For Those About to Rock (We Salute You)“.

Wie oft sind AC/DC schon in Stuttgart aufgetreten?

Das Konzert am 17. Juli ist der zehnte Auftritt von AC/DC in Stuttgart – allerdings nur, wenn man für die Statistik Böblingen eingemeindet und die beiden Auftritte dort in der Sporthalle (1980 und 1986), die es schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt, mitzählt. Danach hat die Band fünf Mal in der Schleyerhalle gespielt (1988, 1991, 1996 und im Jahr 2000 gleich an zwei Abenden hintereinander) und gastierte einmal auf dem Wasen (2010). Den allerersten Auftritt in Stuttgart hatten AC/DC allerdings am 28. September 1977 noch im Gustav-Siegle-Haus.

Wer steht auf der Bühne?

Beim Auftritt in Stuttgart im Jahr Gustav-Siegle-Haus vor rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauern bestanden AC/DC noch aus Bon Scott (Gesang), Angus Young (Leadgitarre), Malcolm Young (Rhythmusgitarre), Phil Rudd (Drums) und Cliff Williams (Bass), der damals gerade neu in die Band gekommen war. Wenn AC/DC nun vor hundertmal mehr Menschen auftreten, werden auf der Bühne neben Gründungsmitglied Angus Young Brian Johnson (Gesang), Stevie Young (Rhythmusgitarre), Matt Laug (Schlagzeug) und Chris Chaney (Bass) erwartet.

Wie reist man am besten an?

Die Eintrittskarten für das AC/DC-Konzert gelten als Kombiticket für den Öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Die Stadtbahnlinie U11 fährt zwischen 13.05 Uhr und 20.30 Uhr alle fünf Minuten vom Hauptbahnhof zum NeckarPark (Stadion) – und nach Konzertende im gleichen Takt in die Gegenrichtung. Das Ticket berechtigt Konzertbesucherinnen und -besucher ab drei Stunden vor Einlass zu einer Hinfahrt zum Veranstaltungsort und bis Betriebsschluss zur Rückfahrt mit Bus, Stadtbahn oder S-Bahn im gesamten VVS-Netz. Dieses Angebot sollte man auf jeden Fall nutzen. Mit dem Auto zum Wasen zu fahren, ist keine gute Idee. Die Parkplätze sind knapp, und es muss mit langen Staus vor und nach dem Konzert gerechnet werden. Wer von weiter außerhalb mit dem Auto anreist, sollte die Park&Ride-Möglichkeiten nutzen.

Was darf man mitbringen?

Anders als die Band sollte man als Fan nicht mit großem Gepäck anreisen. Es gelten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, es gibt zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks. Sperrige Gegenstände wie Regenschirme oder Hocker dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden, aber auch Taschen, Rucksäcke, Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Der Veranstalter bittet ausdrücklich, sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken.