Konzert in Stuttgart: Unbändige Energie: So war’s bei ok.danke.tschüss im Wizemann
Die Band ok.danke.tschüss bei ihrem Auftritt im Wizemann. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Konzert von ok.danke.tschüss im Wizemann holt nach, was im November ausfiel. Die Mannheimer Band steht im Wizemann auf der Bühne und die Halle ist voll. Bilder, Kritik und Setlist.

Die Band ok.danke.tschüss aus Mannheim, gegründet 2018 an der Popakademie Baden-Württemberg, bewegt sich zwischen Indie-Rock und Pop und ist in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre Live-Auftritte bekannter geworden – über Festivalauftritte und Touren, auch als Support von Alligatoah. Aktuell treten Eva Sauter und Peter Kettler offiziell als Duo auf, live ergänzt durch Band.

 

Die Vorband Tropikel Ltd. eröffnet den Sonntagabend. Drei Musiker in Hemd, Krawatte und atzigen Sonnenbrillen, die das Publikum schnell anheizen.

Knallharter Auftritt

Das Licht geht aus, zwei enge Scheinwerferkegel wandern durch den Saal. Die Band wird aus dem Off angekündigt und kommt nacheinander auf die Bühne, in Boxmänteln. Dahinter: ein roter Hintergrund mit großem ok.danke.tschüss-Schriftzug, flankiert von zwei weißen Aufstellern mit Boxhandschuhen und Kussmündern – eine klare Referenz an das aktuelle Album „Knutschen & Boxen“.

Den Auftakt macht die Band mit dem Song „E-Scooter“. Eva Sauter kommt mit einem breiten Grinsen auf die Bühne, das den ganzen Abend nicht schwinden will.

Sie erklärt gleich zu Beginn, dass sie das Publikum nie beim Stadtnamen nennt. Stattdessen soll es sich selbst einen geben. Aus der Menge kommt „Kuscheltherapie“ – und dabei bleibt es. Sauter greift das sofort auf und spricht das Publikum von da an immer wieder so an.

„Ach Stuttgart, du hast deine eigene Weise“

Im Anschluss gibt es einen eigens für den Abend geschriebenen Stadtsong. Sauter singt: „Ach Stuttgart, du hast deine eigene Weise, im Kessel immer heiß und die Luftquali scheiße – du bist eine Dauerbaustelle, ja das weiß ich, Stuttgart 21, 22 – Stuttgart 36.“

Danach wird es ruhiger. Bei „Fremde Lippen“ gibt es kurz Probleme mit dem Sound, Evas Stimme ist nicht zu hören. Das Publikum singt weiter bis der Ton zurückkommt.

„Je t’aime“ wird von Feuerzeugen und Seifenblasen begleitet

Bei „Soldat“ wird es in der Halle plötzlich mucksmäuschenstill. Der Song richtet sich direkt an einen Soldaten, fordert ihn auf, die Waffen niederzulegen, nach Hause zu gehen, sich dem Krieg zu entziehen – „du schuldest keinem was, weder Land noch Reich noch Staat“. Nach dem Song folgt langer Applaus. Sauter sagt: „Es ist immer relevanter geworden, dieses Lied zu spielen.“ Und: „Frieden ist nichts Extremes.“ Dann fügt sie hinzu: „Wenn wir es schaffen, Frieden zu schaffen, dann wird das hier ein Himmel auf Erden.“

Es folgt „Himmel für Atheisten“

„Muschigeburt“, ursprünglich für ihre Mutter geschrieben und kein schroffer Song, wird an diesem Abend anders gespielt. Sauter sagt: „Es gibt so viel Sexismus auf der Welt“ und: „Nicht nur der 8. März ist feministischer Kampftag. Bei uns ist jeder Tag feministischer Kampftag.“ Der Song kommt als aggressive Punk-Version daher.

Mit „Zu laut in der Disko“ zieht das Tempo wieder an, das Publikum tanzt und springt. Danach geht die Band von der Bühne, die Rufe nach einer Zugabe kommen sofort. Kurz darauf stehen sie wieder da.

Koala, Apfelmus, Diskokugelohrringe?

Sauter erzählt, dass die Band gerne Lieder improvisiert. Aus dem Publikum kommen Begriffe wie „Koala“, „Apfelmus“, „klettern“, „Diskokugelohrringe“, „pelzig“ und „Kuscheltherapie“. Unfassbar sicher greift sie die Wörter auf, jongliert mit ihnen und baut sie in den Song ein.

Einen Abschluss findet der Abend mit „Joel“, dem bekanntesten Song der Band. Noch einmal tanzt die ganze Halle. Zum Schluss wird gemeinsam gesungen.

Ein gelungener Abend. Eva Sauter bringt eine unbändige Energie auf die Bühne. Wie ein kleines Kind ohne falsche Coolness tanzt sie, strahlt und quatscht mit dem Publikum, als wäre da keine gefüllte Halle vor ihr. Sie füllt den ganzen Raum mit Fröhlichkeit – ihr zuzuhören macht einfach Spaß.

Setlist

  • E-Scooter
  • Milano
  • Was passiert
  • Vincent Van Gogh
  • Stadtsong Stuttgart (improvisiert)
  • Fremde Lippen
  • Je t’aime
  • Soldat
  • Himmel für Atheisten
  • Das neue normal
  • so weit, so weird
  • Verrückt
  • Rasendes Herz
  • Therapie
  • Muschigeburt (aggressive Punk-Version)
  • Talking Dogs
  • Zeug
  • Zu laut in der Disko

Zugabe:

  • Sexy
  • Improvisation
  • Joel
 