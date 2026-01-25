Zig Jahre Punkrock-Historie trafen im Stuttgarter Wizemann aufeinander: Die Hamburger Slime und die Schotten von The Exploited haben dort Station gemacht. Wünsche blieben wenige offen.
Das riesige Banner: weiße Schrift auf rotem Grund. Das Intro: bombastisch. Der erste Song: nimmt das Publikum in der Halle des Stuttgarter Wizemann gleich im Sturm. Slime sind zu Gast, ihres Zeichens Hamburger Punkrock-Legende und mit ihrem aktuellen Album „3!+71“ auf Tour. Sie präsentieren sich in Topform, sodass am Ende, nach exakt einer Stunde und 18 gespielten Minuten, beim Publikum kaum Wünsche offen bleiben.