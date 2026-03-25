40 Jahre nach den großen Erfolgen des Duos hat der einstige Modern-Talking-Sänger seine große Zeit wiederbelebt.
„Ach, die 80er!“ – da seufzt einer, der dabei war, der im Fernsehen war, im Radio, in den Lautsprechern von Tausenden von Kassettendecks und Autoradios. Thomas Anders steht auf der Bühne des Beethovensaals und singt noch einmal die Songs von Modern Talking. Tatsächlich hat er, als eine Hälfte des deutschen Pop-Duos von phänomenalem Erfolg, alle Songs, alle Alben von Modern Talking noch einmal eingesungen, in einem heute modernen Sound, und singt nun live eine Auswahl von ihnen, die in Stuttgart ankommt.