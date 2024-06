So war’s bei Xatar in der Staatsoper Stuttgart

Xatar mit den Heavytones in der Staatsoper. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Bühne ist unbeleuchtet als sich Xatar an den Flügel setzt. Er trägt einen langen braunen Ledermantel mit Fellkragen. Während er spielt, füllt sich die Bühne mit den übrigen Musikern, mit denen er derzeit auf Tour ist: den Heavytones, der einstigen Studioband von TV Total, die schon mit Kylie Minogue, Adele und vielen anderen Weltstars auf der Bühne stand. Gangsterrap trifft auf Jazz, Funk und Soul – und das alles in der Staatsoper Stuttgart. Eine wilde Mischung, oder wie Xatar sagt: „Ihr müsst schon Eier haben diese Nummer hier zu bringen.“ Doch bald wird klar, dass das ziemlich gut zusammenpasst. Zuvor war die Kombi schon in der Elbphilharmonie in Hamburg und in der Kölner Philharmonie zu hören.