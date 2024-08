Konzert in Stuttgart: So war’s bei Clueso in der Freilichtbühne

So war’s bei Clueso in der Freilichtbühne

11 Clueso hat eine besondere Beziehung zu Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Clueso hat am Freitag in der ausverkauften Freilichtbühne gespielt. Er begeistert das Publikum mit seinen großen Hits und Plaudereien über seine Karriereanfänge in Stuttgart. Kritik, Setlist und Fotos vom Konzert.











Nach Knapp zwei Stunden ist das Publikum vor allem eines: beseelt. Clueso ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der sympathischsten deutschen Singer/Songwriter und das zeigt er auch an diesem Sommerabend in der Freilichtbühne am Killesberg. Mit einem großen Grinsen im Gesicht springt er über die Bühne, nach wenigen Liedern muss er schon das verschwitzte Hemd wechseln. Die Band inklusive Saxofon, Trompete und Posaune begleitet ihn mit einer großen Spielfreude und wechselnden Soloeinlagen. Zwischendurch wird improvisiert, Clueso stimmt „Mensch“ von Herbert Grönemeyer an oder „Marmorstein und Eisen bricht“von Drafi Deutscher.