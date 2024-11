Konzert in Stuttgart: So war Ben Zuckers Tour-Finale in der Porsche-Arena

So war Ben Zuckers Tour-Finale in der Porsche-Arena

14 Zwei Stunden gute Laune: Ben Zucker in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Mit einem lauten und bunten Konzert beendet Bernd Zucker am Samstagabend ausgelassen seine Live-2024-Tournee in der Stuttgarter Porsche-Arena. Konzertkritik und Setlist.











Link kopiert



Mit seinem Hit „Was für eine geile Zeit“ geht Ben Zucker in die letzten Minuten seines Konzerts in Stuttgart und läutet damit das Ende seiner Live 2024-Tour ein. Der Titel ist nicht zufällig gewählt. Anstrengende Monate liegen hinter der Band und doch war es sichtlich eine Zeit, die alle genossen haben. Daran lässt das Konzert am Samstagabend keine Zweifel. Zucker hat nämlich eine zweistündige Show hingelegt, die es in sich hatte.