Konzert in der Schleyerhalle: Queens of the Stone Age in Stuttgart – ein Abend in Klanggewittern

Queens of the Stone Age in Stuttgart – ein Abend in Klanggewittern

1 Josh Homme am Sonntagabend in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der amerikanische Alternativemusiker Josh Homme hat mit seiner Band Queens of the Stone Age in der Stuttgarter Schleyerhalle gespielt.











Leicht macht es einem Josh Homme nicht gerade. Er sei heute nicht sonderlich in Plauderlaune, teilt der Bandvorsteher dem Publikum in der Schleyerhalle mit, kaum dass das Konzert zu einem nicht gerade arbeitnehmerfreundlichen Zeitpunkt am Sonntagabend um 21 Uhr begonnen hat. Und ohnehin, schallt es dann noch von der Bühne herab, sei es ja ohnehin häufig besser, einfach mal den Schnabel zu halten. Mit letzterem hat er ganz allgemein und unbedingt Recht, ersteres mag auch so sein, aber wenn man als Künstler sein Konzert recht maulfaul gestalten möchte – was selbstverständlich jedem Musiker unbenommen sei –, dann behält man das vielleicht besser für sich.