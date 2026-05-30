Konzert in Stuttgart: Philharmonie-Sound mit Klasse – So war’s bei den Prinzen in der Liederhalle

35 Jahre nach ihrer Gründung begeistern Die Prinzen Generationen. Ihre „Symphonica“-Tour lässt Hits mit 50 Philharmonie-Musikern neu erklingen. So war das Konzert.
Wer hätte das geahnt im Jahr 1991, als sich in Leipzig die Band Die Prinzen formierte, dass sie auch 35 Jahre später mit großem Erfolg tourt und in Stuttgart frenetisch gefeiert wird. War da mal was mit Osten und Westen? Doch Musik verbindet, im Fall des Konzerts am Freitagabend in der Liederhalle haben drei Generationen gleichermaßen Freude – und selbst die Jüngsten sind erstaunlich textsicher.