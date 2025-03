Konzert in Stuttgart: Old and fresh: So war’s bei The Dead Daisies im Wizemann

Old and fresh: So war’s bei The Dead Daisies im Wizemann

Doug Aldrich hatte wegen einer Erkrankung pausieren müssen. Nun ist der Gitarrist der Dead Daisies auf der Tour wieder mit dabei.

Wer auf AC/DC, Deep Purple und Co. steht, kam am Dienstagabend bei The Dead Daisies im Stuttgarter Wizemann auf seine Kosten. Altherren-Rock? Nein, stattdessen Hardrock der guten alten Schule vom Feinsten.











Der Frühling bricht sich Bahn, in den Gärten sprießen Schneeglöckchen und Krokusse, und auch die Gänseblümchen erwachen auf den Rasenflächen zu neuem Leben. Alles andere als tot, sondern quietschlebendig sind The Dead Daisies, die toten Gänseblümchen, so die Übersetzung des Bandnamens aus dem Englischen, die am Dienstagabend im Stuttgarter Wizemann ein fulminantes Konzert hinlegen. Die Mannen um Gitarrist und Bandgründer David Lowy geben von Beginn an Gas. Das neue Album „Light ´em up“ im Gepäck, geht es von den ersten Takten an zur Sache. „Hello Stuttgart, do you feel good?“, begrüßt Sänger John Corabi die Fangemeinde im Saal, die er mit seiner Reibeisenstimme in den folgenden gut anderthalb Stunden in seinen Bann ziehen wird. Eine Rampensau und Entertainer ist der frühere Mötley-Crue-Frontmann, ebenso wie Tommy Clufetos, der Berserker an den Drums, über den man in Metal-Kreisen nicht viel sagen muss. Wer ihn beispielsweise 2016 auf der Abschiedstournee von Black Sabbath hat trommeln hören und hat wirbeln sehen, wird das nicht vergessen. Nach überstandener Erkrankung zurück an der Lead Gitarre Doug Aldrich, laut Corabi der „Motherfucker mit den goldenen Fingern“.