Steve Hackett, einst Gitarrist bei Genesis, hat mit seiner Band im Beethovensaal der Liederhalle gespielt. Kritik und Fotos von einem kunstvollen Progrock-Konzert.
Zirzensisches Saxofonsolo, mächtiges Orgelsolo und jetzt das erste von vielen leidenschaftlich singenden Gitarrensoli: So geht es los, das Konzert des Gitarristen Steve Hackett und seiner Band im Beethovensaal der Liederhalle. Gleich darauf verdeutlicht der Drummer, dass seine vielen aufwendig austarierten Kunststofffelle nichts wert wären ohne sein tiefes Verständnis angewandter Mathematik.