Konzert in Stuttgart: Mit Rumors of Fleetwood Mac geht’s in der Liederhalle auf Zeitreise

Rumours of Fleetwood Mac ist eine der erfolgreichsten Tribute-Bands. Mit Hits wie „Gypsy“ und „Dreams“ haben sie das Publikum in der Stuttgarter Liederhalle von den Stühlen gerissen.
„Natürlich stehen wir heute nicht selbst auf der Bühne“ – mit diesen Worten begrüßt Mick Fleetwood höchstpersönlich per Videobotschaft das Publikum im fast ausverkauften Hegelsaal. Stattdessen wehe „der Spirit“ der nach ihm benannten legendären Band Fleetwood Mac an diesem Sonntagabend durch die Stuttgarter Liederhalle: „Habt einen fantastischen Abend“, wünscht der 78-Jährige – und gibt somit zugleich dem Auftritt der Tribute-Band Rumors of Fleetwood Mac seinen Segen.