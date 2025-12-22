Konzert in Stuttgart: „Mit ihrer Stimme spricht uns Ayliva einfach aus der Seele“ – Fans begeistert

Popsängerin Ayliva bespielt kurz vor Weihnachten an drei Terminen die Schleyerhalle. Wir haben am ersten Konzertabend mit Fans gesprochen.
Schon vor dem Konzert ist die Stimmung am Sonntagabend gigantisch. Lange Schlange bilden sich rund um die Schleyerhalle und alle wollen rein und ihr Idol sehen: Mütter mit Töchtern, Freunde und Freundinnen, Familien. Viele Fans haben sich Ayliva-gemäß schick gemacht und tragen die Farben Weiß, Schwarz, Rot, nach denen auch die Alben der Sängerin benannt sind („Weißes Herz“, „Schwarzes Herz“, „In Liebe“, das für Rot steht). Einige haben sich die Haare zu Space-Buns gedreht, wie sie die Sängerin mit langem blondem Haar selbst auch trägt.