Konzert in Stuttgart: Mit Bus und Bahn zu Ed Sheeran

1 Da geht’s lang – es sieht fast so aus, als würde Ed Sheeran den Fans persönlich den Weg weisen wollen. Foto: IMAGO/Europa Press

Zum Konzert in der Stuttgarter MHP-Arena setzt die Bahn Sonderzüge ein. Aufgrund von Baustellen müssen Fans trotzdem einiges beachten.











Link kopiert



Für viele Fans wird es ein unvergessliches Erlebnis werden: Ed Sheeran tritt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Seit Tagen wird bereits die 360-Grad-Bühne aufgebaut. Schließlich wollen alle 60 000 Besucher in dem an beiden Tagen ausverkauften Stadion einen guten Blick auf den britischen Superstar haben. Damit auch alle rechtzeitig ankommen, setzt die Bahn Sonderzüge ein – rät aber auch, frühzeitig loszufahren.