Konzert in Stuttgart: Lagerfeuer-Romantik in der Schleyerhalle – So wars bei Johannes Oerding

Mit sanften Tönen zieht Johannes Oerding das Publikum in Stuttgart in den Bann – eine Band der Extraklasse sorgt für den Punch. Das Konzert ist eine Liebeserklärung an die Livemusik.
Es ist der Hit, der das Publikum am späten Dienstagabend aus den Sitzen katapultiert. Das Publikum reißt die Hände in der Schleyerhalle in die Höhe, tanzt, klatscht, singt jede Textzeile des Songs „An guten Tagen“ mit. Der Gute-Laune-Beat peitscht das Konzert von Johannes Oerding nach rund zweieinhalb Stunden auf die Schlussgerade.