Konzert in Stuttgart: Kool Savas in der Porsche-Arena – In Stuttgart einst den Führerschein verloren

Der Rapper Kool Savas blickt bei seinem Konzert am Samstagabend in der Porsche-Arena zurück auf 50 Lebensjahre und auf eine Polizeikontrolle an der Weinsteige.
Eigentlich hat er elf Tage zuvor ja schon seinen 51. Geburtstag gefeiert. Dabei feiert er noch immer seinen Fünfzigsten. Kool Savas nimmt sich eben Zeit. Zeit nimmt er sich auch am Samstagabend in der Porsche-Arena: Mehr als zwei Stunden steht er da auf der Bühne, spuckt hin und wieder auf den Boden, spuckt ständig Silben ins Publikum, und das Publikum spuckt Silben zurück. Manchmal auch leuchtet auf den Wänden der Schriftzug „50 Jahr Cool Savas“. Gäste hat er viele, auf der Bühne und vor ihr: Die Halle ist ausverkauft, 6000 Fans feiern.