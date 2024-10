Konzert in Stuttgart: In den Sommer träumen: So war’s bei den Rikas im Wizemann

In den Sommer träumen: So war’s bei den Rikas im Wizemann

Konzert in Stuttgart

15 Sam Baisch (links) und Chris Ronge von den Rikas beim Auftritt am Freitag im Wizemann Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Rikas feiern in Stuttgart mit sonnigem Funk und Soul und harmonischem Sound ihr bislang größtes Konzert. Kritik und Bilder vom Heimspiel im Wizemann.











Link kopiert



Die locker-leichten Tage am Meer liegen Ende Oktober zunehmend in der Ferne, und wenn die Sehnsucht danach wächst, empfiehlt es sich, einem Konzert der Rikas beizuwohnen, das mit sonnigem Surf- und Indie-Pop-Sound daherkommt und zurückentführt, im offenen Cadillac durchs weite Land zu fahren. Umso mehr besonders ist es dann, wenn es ein Heimspiel ist, das die Band, die aus Korntal-Münchingen stammt, am Freitagabend ins Wizemann bringt.