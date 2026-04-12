Konzert in Stuttgart: Ian Anderson hochkonzentriert – so war’s bei Jethro Tull in der Liederhalle

Zwischen Ehrfurcht und Rock-Ekstase: Am Samstagabend gab sich die britische Rockband Jethro Tull in Stuttgart die Ehre. Setlist und Kritik vom Konzert in der Liederhalle.
Noch bevor der erste Ton erklingt, ist klar, dass hier andere Regeln gelten als bei der üblichen Classic-Rock-Routine. Auf der offiziellen Tourseite bittet die Band darum, fünf Minuten vor Beginn auf dem Platz zu sein. Zu-spät-Kommende sollen notfalls erst in einer passenden Lücke eingelassen werden. Dazu passt die Ansage vor Konzertbeginn: bitte keine Fotos. Die Band müsse sich auf ihr hochkomplexes musikalisches Handwerk konzentrieren und wolle dabei nicht abgelenkt werden.