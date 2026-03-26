Der Schlagerstar aus Südafrika ist auf Abschiedstour: 8000 treue Fans summen mit ihm die wohlbekannten Melodien.
Howard Carpendale ist heute vielleicht jener deutsche Schlagersänger, der sich am längsten auf den großen Bühnen gehalten hat, ein letzter Botschafter aus der Blütezeit des Genres. Als Roland Kaiser die Bühne betrat war Carpendale längst da, lehnte in der ZDF-Hitparade am weißen Geländer, lächelte ins Publikum und sang „Deine Spuren im Sand“ – 1975 war das, vor 51 Jahren. Er liebt es immer noch, auf der Bühne zu stehen, das zeigt sich am Mittwochabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, und nicht wenige schätzen das, erinnern sich an den Mann, dessen größte Hits ein Leben alt sind, der sich bis heute mit stoischem Charme behauptet.