Konzert in Stuttgart: Hommage an die schwäbische Heimat – so war’s bei Majan in den Wagenhallen

Majan liefert auf der „Woher komm ich dann?”- Tour eine musikalische Hommage an seine schwäbische Heimat Schorndorf. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Wagenhallen.
„Es war 2018, als wir in einer gewissen Mansion in der Weinsteige in Stuttgart mit einem gewissen Cro saßen und einen gewissen Song aufgenommen haben, der wie kein anderer den Anfang dieser Reise markiert”, erzählt Majan auf der Bühne der Wagenhallen, sein Sakko glitzert im Scheinwerferlicht. Damals erzielte er als 19-jähriger Newcomer mit der von Cro gefeaturten Single „1975” seinen Durchbruch.