Konzert in Stuttgart: Herzschmerz im Plüschgewand – So war’s bei Diana Krall

Die Kanadierin Diana Krall hat am Sonntagabend im Beethovensaal mit ihrer Stimme und virtuosen Kollegen begeistert. So schön ihr Programm auch ist, Neues hat sie nicht in petto.
Herzschmerz im Stuttgarter Herbst klingt weniger romantisch als der von Diana Krall besungene in New York. Und auch der Beethoven-Saal der Liederhalle ist weder ein intimer Jazzclub noch die pompöse Radio City Music Hall. Trotzdem kann man sich am Sonntagabend angesichts der rot-samtenen Bühnenaushänge und goldenen Licht-Muscheln an der Rampe in den altmodischen Chic eines nordamerikanischen Musiktempels versetzt fühlen.