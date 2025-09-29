Konzert in Stuttgart: Herzschmerz im Plüschgewand – So war’s bei Diana Krall

Die Kanadierin Diana Krall hat am Sonntagabend im Beethovensaal mit ihrer Stimme und virtuosen Kollegen begeistert. So schön ihr Programm auch ist, Neues hat sie nicht in petto.

Herzschmerz im Stuttgarter Herbst klingt weniger romantisch als der von Diana Krall besungene in New York. Und auch der Beethoven-Saal der Liederhalle ist weder ein intimer Jazzclub noch die pompöse Radio City Music Hall. Trotzdem kann man sich am Sonntagabend angesichts der rot-samtenen Bühnenaushänge und goldenen Licht-Muscheln an der Rampe in den altmodischen Chic eines nordamerikanischen Musiktempels versetzt fühlen.

In der Bühnenmitte thront Diana Kralls schwarzer Flügel, umstellt von sechs riesigen Standscheinwerfern, die im Verlauf des Abends ein goldenes Glimmen auf Krall werfen. Rechts davon ist das Drumkit ihres Kollegen Matt Chamberlain aufgebaut, der Kontrabass von Sebastian Steinberg wartet leicht nach hinten versetzt auf seinen Einsatz. Ohne großes Brimborium tritt die Kanadierin mit ihren Kollegen auf die Bühne; die blonde Mähne trägt die 61-Jährige nach wie vor offen und mädchenhaft lang. An ihrer Schulter funkelt Strass.

Nichts Neues, dafür altbekannte Songs

Fünf Jahre ist Kralls letzte Album-Veröffentlichung her; neues Material hat sie nicht in petto, dafür viel Altbekanntes und Bewährtes. Den Einstieg mit dem Cover „Almost like being in Love“ vom Komponisten-Duo Frederick Loewe und Alan Lerner aus dem Jahr 1947 gestaltet Krall anfangs noch ohne Piano nur mit ihrem leicht nachgedunkelten, rauchigen Gesang, dem Publikum zugewandt, als erzählte sie Freunden bei einer Dinner-Party von ihrer neuen Liebe; „What a Day this has been/ What a Mood I’ m in!“. Das Tempo ist zügig, fast ungeduldig und hastig, mit erwartungsvoll bouncendem Rhythmus von Matt Chamberlain an den Drums. Abseits der schönen Lieder wird Diana Krall an diesem Abend nicht viele Worte machen, schon ihre Begrüßung fällt knapp und freundlich vage aus. „Hope you’re doing well“, nuschelt sie, manchmal sind ihre Worte kaum zu verstehen, auch, weil sie meist in den begeisterten Applaus hinein spricht.

Atmosphäre entsteht vor allem in den Stücken und durch das grandiose Spiel von Kralls Kollegen, die ihre Interpretationen mit Wärme und virtuosem Rhythmus unterfüttern, wie bei „All or Nothing at All“ und beim vom Publikum umjubelten „Under my Skin“, das Krall mit lasziv tief verstellter Stimmlage intoniert.

Ein Konzert rund um die Liebe

Praktisch jeder Song des Programms erzählt von der Liebe in ihren verschiedenen Ausprägungen und Gefühlsfarben; Kralls Spiel wirkt elegant und lässig mit teils abrupten Tempiwechseln und eindrucksvoll prickelnden Läufen. Mit seinem melodiösen, vielschichtigen Drumming erntet besonders Matt Chamberlain rauschenden Zwischenapplaus.

Diana Krall 2017. Foto: Lichtgut, Oliver Willikonsky

Interessant wird es, wenn man den Geschichten in den Songs zuhört, wie im Stück „The Girl in the other Room“, in dem das lyrische Ich sich in ein anderes Zimmer jenseits der eigenen vier Wände versetzt, wo sich die Tapeten vom Putz schälen und eine Fremde an die Decke starrt. Im Billy-Holiday-Cover „You’ve changed“ maunzt Krall schlaftrunken und ungehalten; „No Need to tell me that we’re through“. Nach einer Weile wirkt der im Grundschema getragene Barjazz aber wenig abwechslungsreich, wenn man sich dem Sog von Diana Kralls angenehm warmer, einlullender Stimme erwehrt. Viele Songs wie George Gershwins „S’ Wonderful“ sind eben doch nur Standard. Spontaneität kommt auf, als Krall das Publikum auffordert, Songwünsche einzurufen, die sie prompt erfüllt, wie Ella Fitzgeralds „Let’ s fall in Love“. Dem begeisterten Publikum jedenfalls scheint es nicht schwer zu fallen, sich aufs Neue in Diana Krall zu verlieben.