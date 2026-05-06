Der Singer-Songwriter Bosse hat am Dienstagabend mit seiner Band in Stuttgart gespielt. Kritik, Fotos und Setlist vom Konzert in der Porsche-Arena.
Manchmal sieht man in der Stadt alte Flaschensammler, die Mülleimer so kritisch in Augenschein nehmen, wie gute Ingenieure die Sollbruchstellen tragender Teile begutachten. Es geht um Würde. Die scheint auch Axel Bosse wichtig zu sein, als sich bei seinem Konzert gerade mal 2000 Zuschauer in der Porsche-Arena verlieren, in die dreimal so viel Leute passen. „Ich guck hier rein und freu mich einfach so dolle“, sagt der Singer-Songwriter aus Braunschweig.