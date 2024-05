Konzert in Stuttgart

13 Sasha verbreitete gute Laune und Las Vegas-Stimmung. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Kaum hatte Sasha sein Konzert begonnen, war es auch schon vorbei. Ein Einsatz der Feuerwehr hatte die Show für eine halbe Stunde unterbrochen. Nach der Entwarnung konnte der Sänger seinen Auftritt fortsetzen und präsentiere Hits, die sein Leben geprägt haben im eleganten Las Vegas Stil.











Link kopiert



Sasha hatte das Stuttgarter Publikum gerade erst begrüßt. Nach seinem ersten Song „Showtime“ hatte er mit „Return To Sender“ von Elvis Presley sein zweites Lied an diesem Abend beendet, als ein Alarm ertönt. Er trinkt noch einen Schluck, als bereits eine Stimme aus dem Mikrofon bittet, das Gebäude umgehend zu verlassen. Noch denken alle das gehöre zur Show. Bis Sasha versichert, das sei definitiv nicht Teil des Programms. Zehn Minuten hatte das Konzert gedauert, als der Hegelsaal in der Liederhalle evakuiert wird.