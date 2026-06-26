Der Stuttgarter Gitarrist Alex Scholpp spielt in unterschiedlichsten Bands. Jetzt ist er mit seinem Soloprojekt AL9X1 im Wizemann aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.
Da haben einige in Stuttgart am Donnerstagabend einen Fehler begangen. Zum einen, weil der Jazz Room im Wizemann um 20 Uhr auf Anfang 20 Grad heruntergekühlt und damit vielleicht der chilligste Ort in der Landeshauptstadt war. Zum anderen, weil es vielleicht auch deshalb so kühl war, weil lediglich rund 100 Leute zum Konzert kamen, das eigentlich im einiges größeren Studio der Location stattfinden sollte und kurzfristig eins weiter verlegt worden war. Dadurch haben ziemlich viele Leute einiges verpasst.