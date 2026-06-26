Der Stuttgarter Gitarrist Alex Scholpp spielt in unterschiedlichsten Bands. Jetzt ist er mit seinem Soloprojekt AL9X1 im Wizemann aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.

Da haben einige in Stuttgart am Donnerstagabend einen Fehler begangen. Zum einen, weil der Jazz Room im Wizemann um 20 Uhr auf Anfang 20 Grad heruntergekühlt und damit vielleicht der chilligste Ort in der Landeshauptstadt war. Zum anderen, weil es vielleicht auch deshalb so kühl war, weil lediglich rund 100 Leute zum Konzert kamen, das eigentlich im einiges größeren Studio der Location stattfinden sollte und kurzfristig eins weiter verlegt worden war. Dadurch haben ziemlich viele Leute einiges verpasst.

In Zeiten, da AC/DC mit ihrem Hardrock 90.000 Leute auf den Wasen locken, die teilweise nur noch hören können, weil so weit hinten kaum mehr was zu sehen ist, wundert sich der Betrachter, dass ein Gitarrenvirtuose wie Alex Scholpp sogar den Jazz Room luftig besucht bespielen muss.

In den 90er Jahren mit den Farmer Boys bekannt geworden

Alexander Scholpp ist ein vielseitiger Musiker. Seit bald 20 Jahren ist er als Gitarrist im Studio und auf Tour für die frühere Nightwish-Sängerin Tarja Turunen im Einsatz, untermalt die Stimmgewalt der klassisch ausgebildeten Sopranistin rund um den Globus mit harten Metal-Riffs. Auch davor war Scholpp schon eine Instanz im Rock-Gewerbe. In den 90er-Jahren feiert der Mann aus Oberriexingen im Kreis Ludwigsburg auch internationale Erfolge mit der New-Metal-Band Farmer Boys, später startete er das Groove-Metal-Projekt Tieflader, mit seiner 2019 viel zu früh gestorbenen Partnerin Dacia Bridges Dacia & The WMD und performt auch heute noch bei der Hard-Rock-Band Sinner.

Nun also sollte es endlich einmal ein Soloprojekt werden, mit dem Akronym AL9X1, genannt Alex1. Dessen erstes Album „On Teeth“ stellten Scholpp und seine Farmer-Boys-Mitstreiter Ralf Botzenhardt und Alexander Menichini am Donnerstagabend erstmals im Wizemann vor. Um es vorwegzunehmen: Eine so starke Performance hat man in den vergangenen Jahren für 24 Euro selten gehört.

Fetter Sound der Marke Metallica zum Start

Getrieben von seinen langjährigen Partnern als Rhythmus-Batterie führte Scholpp eine ganze Bandbreite harter Rockmusik vor. Ob mit fettem Sound der Marke Metallica wie beim Opener „Calling Out“ oder beim schnellen „A Threat“ mit Druck der Marke Motörhead oder fein ziselierten Akkorden mit rhythmischen Unterbrechungen à la Dream Theater wie bei „A New Start“: Scholpp kann lärmenden Metal ebenso wie ausgeklügelte Melodien mit anspruchsvollen Tempi.

Auf die Spitze treibt es der Dreier, der Power hat wie andere mit zwei Gitarren, bei „9X1“. Diese Nummer besteht aus neun rein akustischen Einminütern, mit denen Alex Scholpp die ganze Bandbreite seines Schaffens in ganz unterschiedlichen Stimmungen darbietet: vom Banger bis zur Ballade. In der Darbietung mit jeweils abruptem Ende nach 60 Sekunden natürlich speziell.

Der Gesang geht manchmal im Sound fast unter

Beim Gesang offenbart Scholpp die einzige Schwäche des gut einstündigen Sets: Erstmals singt Scholpp selber und seine raue Stimme legt sich stimmig auf Kracher wie „Calling Out“. Wenn er aber versucht, klar zu singen wie beim Intro von „Overcoming“ oder bei „A New Start“ klingt er heiser und leise. Auch der ansonsten gut abgemischte Sound lässt die Stimme fast untergehen. Fast, als wollte man Scholpps virtuose Gitarre nichts nehmen.

Unterm Strich hat sich der Besuch bei Alex Scholpp absolut gelohnt. Am 20. November kann der eine oder andere Gitarrenfan seinen Fehler vom Donnerstag wiedergutmachen. Dann tritt Scholpp mit „Tieflader“ erneut im Wizemann auf, um das neue Album „Jünger des Mammon“ vorzustellen. Hoffentlich kann das dann wie geplant im Studio stattfinden.

Setlist des AL9X1-Konzerts