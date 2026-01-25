Konzert in Stuttgart: Fußball ist unser Leben – So war’s bei Dennis und Jesko im Wizemann

Ihre Youtube-Songs untermalen den Fußballwahnsinn in vielen Familien. Nun touren die Wumms-Macher Dennis Kaupp und Jesko Friedrich mit ihren Fußball-Liedern durchs Land.
Nach ungefähr einer halben Stunde Konzert – eine ganze wird es insgesamt dauern – gibt es „Liebe und Ehre“ von Dennis Kaupp für die Eltern. Und Jesko Friedrich sagt entschuldigend „Wir wissen schon, dass ihr daheim immer die Wumms-Playlist hören müsst.“ Großer Jubel aus den hinteren Reihen im kleineren Stuttgarter Wizemann-Saal für so viel Selbst-Reflektion der dreiköpfigen Fußball-Band und Mitgefühl für die Eltern ihrer jungen Fans.