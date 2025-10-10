Konzert in Stuttgart: Frischer Pop-Rap aus Österreich – So war’s bei Bac in der Schräglage

Der Singer-Songwriter und Rapper Bac bespielt an zwei ausverkauften Terminen die Schräglage. Der Newcomer präsentiert beim Konzert am Donnerstag charmant berührende Geschichten.
„Die erste Tour“ steht groß an die Wand hinter der Bühne projiziert. Und schon wenig später, nachdem Bac ziemlich pünktlich um Viertel vor Neun auf die Bühne kommt, wird der talentierte Singer-Songwriter sagen, wie sehr er und seine beiden Begleiter (Gitarre und Gesang) sich über die erste eigene Solo-Tour freuen. Das Newbie-Spiel treibt der Österreicher gleich noch etwas weiter, indem er sich nach den ersten Songs an die rund 200 Gäste in der ausverkauften Schräglage wendet und den gemeinsamen Schlachtruf „Wir sind die Erstis“ deklariert. Die Anfänger also, was eigentlich der Spitzname für Studierende im ersten Semester ist. Die Richtung scheint also klar, denn auch die Webadresse des 20-jährigen Rappers aus Villach mit dem frischen Pop-Rap lautet „Bacwirdmaljemand“, was aber vor allem auch seinem Sublabel „Jeder wird Jemand“ geschuldet sein dürfte, mit dem er allerdings schon bei Universal angedockt ist.