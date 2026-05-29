Die Band Element of Crime hat am Donnerstagabend im Beethovensaal der Liederhalle gespielt. Kritik und Setlist von einem starken Konzert.
Man nimmt das oft als selbstverständlich hin, dass hierzulande die meisten ein zweites Hemd zum Wechseln besitzen, dass viele hin und wieder das Meer sehen dürfen, und dass fast allen unbeschränkter Zugang zum Werk der Band Element of Crime offensteht, die zuverlässig aufsehenerregende Lyrik mittels wunderschöner Musik transportiert. Dabei ist es ein großes Privileg, dem herausragenden Texter und Trompeter Sven Regener und seinen fünf Mitstreitern 40 Jahre nach der Bandgründung bei der geschmackvollen Reproduktion des Außergewöhnlichen zuhören zu dürfen.