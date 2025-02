Konzert in Stuttgart: Ein intimer Abend unter Tausenden: Gracie Adams in der Porsche-Arena

1 Gracie Abrams – hier bei einem Konzert in Vancouver, Kanada – ist am Samstag in Stuttgart aufgetreten. Bei der Show in der Porsche-Arena waren keine Pressefotografinnen und Pressefotografen zugelassen. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Darryl Dyck

Beim ersten Deutschlandkonzert ihrer Tournee hat Gracie Abrams am Samstagabend in Stuttgart die rund 6 500 Zuschauer begeistert. Eindrücke, Setlist und Kritik vom Konzert in der ausverkauften Porsche-Arena.











Link kopiert



Als Gracie Abrams am Samstagabend pünktlich um 21 Uhr das Konzert in der Porsche-Arena mit den ersten Tönen ihres Songs „Felt good about you“ eröffnet, schreien 6 500 Menschen jedes Wort mit. Das bleibt während der ausverkauften Show, der ersten ihrer Deutschlandtournee, die ganze Zeit so. Sie singt und das Publikum ist bei ihr, Zeile für Zeile.