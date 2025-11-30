Konzert in Stuttgart: „Die wollen nur spielen“ – So war’s bei SDP in der Schleyer-Halle

Das Berliner Duo SDP vereint Rap und Punk und vieles mehr – und hat auf seiner „Die wollen nur spielen“-Tour 12 000 Menschen in die ausverkaufte Stuttgarter Schleyer-Halle gezogen.
Er existiert bei vielen Bands: der Fluch des Superhits. Wie wäre die Geschichte abgebogen, hätten Die Ärzte niemals „Westerland“ komponiert? Hätte Nena niemals „99 Luftballons“ gesungen? Oder hätten Fettes Brot niemals „Jein“ auf die Fans losgelassen? All diese Interpreten auf diesen einen Song zu reduzieren, wäre ein großer Fehler.