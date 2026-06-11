Konzert in Stuttgart: Die Toten Hosen – Was man zur Show auf dem Wasen womöglich wissen will

Die Toten Hosen starten am Samstag, 13. Juni, vor 65.000 Zuschauern auf dem Cannstatter Wasen ihre Deutschland-Tournee. Was wird gespielt und was darf mit?

Die Toten Hosen machen Schluss – nach eigenen Angaben zumindest mit der Produktion von Alben und Tourneen. Vor den Aufnahmen der gerade veröffentlichten Abschiedsplatte „Trink aus! Wir müssen gehen“ habe es eine klare Ansage gegeben, sagte der Hosen-Sänger Campino vor kurzem im Interview mit unserer Zeitung: „Wer auch immer noch eine Idee einbringen will, der sollte es bei dieser Session tun. Danach ist es vorbei.“

Um was geht es? An diesem Samstag, 13. Juni, beginnt auf dem mit 65.000 Zuschauern ausverkauften Cannstatter Wasen die Abschiedstournee durch Deutschland mit Abstechern in die Schweiz, nach England und nach Österreich. Im Oktober spielen die Hosen in Argentinien, und am 10. Juli 2027 soll die Abschiedstournee in Düsseldorf enden.

Was wird gespielt?

Zwar findet am Samstag in Stuttgart der Auftakt der Deutschland-Tournee statt, aber vor einigen Tagen gaben Die Toten Hosen schon zwei Aufwärmkonzerte in Luxemburg, die sie beide mit ihrem neuen Song „Die Show muss weitergehen“ eröffnet haben. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn auch das Konzert auf dem Wasen mit diesem Lied beginnt. Danach spielten die Hosen in Luxemburg das ebenfalls neue „Wir waren nie weg“ sowie den alten Kracher „Opel-Gang“. Nach mehr als zwei Stunden endete die Show mit „You’ll Never Walk Alone“. Selbstverständlich wurden auch die Hits „Hier kommt Alex“ und „Tage wie diese“ gespielt, und man darf davon ausgehen, dass am Samstag auch Bad Cannstatt mit diesen Liedern beschallt wird.

Wer spielt wann?

Einlass ist ab 15 Uhr. Um 17 beginnt die erste Vorgruppe, die Leftovers aus Wien. Als weitere Support-Acts treten die Baar Stool Preachers aus Brighton sowie die Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern auf. Mit dem Beginn der gut zweistündigen Show der Toten Hosen ist um 20.15 Uhr zu rechnen.

Frisch aufgebaut: der Fahrradparkplatz für das Konzert der Toten Hosen in Stuttgart Foto: Veranstalter

Wie kommt man hin?

Wie bei allen Großveranstaltungen rät der Veranstalter zur Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr: Von 15 Uhr an verkehrt zum Beispiel die U11 vom Hauptbahnhof in enger Taktung über den Charlottenplatz bis zur Haltestelle Neckarpark direkt beim Konzertgelände. Dort wurde auch ein großer Fahrradparkplatz eingerichtet, auf den 800 Fahrräder passen. Nach dem Konzert darf man sein Fahrrad allerdings nicht in der vermutlich ziemlich vollen Stadtbahn mitnehmen.

Was darf mit auf den Wasen (und was nicht)?

Wie bei allen kommerziellen Open-Air-Veranstaltungen darf man keine „Stock-Regenschirme mit Metallspitze“ mit zu den Toten Hosen nehmen. „Faltbare Taschenschirme (sog. ,Knirpse‘)“ sind hingegen erlaubt. Auch andere Verbote und Tolerierungen folgen dem Groß-Und-Klein-Prinzip: Große Taschen und Rucksäche sind verboten, kleine bis zum Format Din-A-4 sind erlaubt. Große Getränke-Behältnisse dürfen nicht auf den Wasen, mitnehmen darf man ausschließlich „maximal ein Tetra Pak bis maximal 0,5 Liter pro Person (alkoholfrei & originalverschlossen)“. Unabhängig von den Ausmaßen sind unter anderem Waffen, Pyrotechnik, Tiere, Essen, Fahrrad- und Motorradhelme sowie Sitzmöbel auf dem Konzertgelände verboten. Das Music Circus Konzertbüro, der örtliche Veranstalter, listet Erlaubtes und Verbotenes detailliert auf seiner Website auf.

Was wird verbaut?

Die Toten Hosen reisen mit 45 sogenannten 40-Tonnen-Trucks und sieben Nightlinern an. Viereinhalb Kilometer Kabel und vier Kilometer Bauzaun werden verlegt, teilt das Music Circus Concertbüro mit. Für dessen Geschäftsführer Hans-Peter Haag ist dieses Konzert eine ganz Besonderes: „Wir freuen uns sehr, die Toten Hosen am Samstag zum Auftakt ihrer Abschiedstournee auf dem Cannstatter Wasen gemeinsam mit 65.000 Fans begrüßen zu dürfen. Nach vielen Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit der Band ist das auch für uns ein ganz besonderer Moment“, teilt er mit.

Wie wird das Wetter?

Schön – laut dem Internet. Auf dem Wasen wird es laut Veranstalter sieben permanent geöffnete Wasserentnahmestellen geben. Dort kann man leere Pfandbecher mit Leitungswasser befüllen.